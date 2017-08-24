«Дело – труба»: почему управляющая компания одного из псковских домов не меняет протекшую трубу?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 12:17

"Дело - труба" - так жители одного из домов по Октябрьскому проспекту называют свои отношения с управляющей компанией. Всё просто: в доме течёт труба. Утекает не только вода, но и деньги, а также терпение жильцов. В чём причина и чем руководствуются коммунальщики в решении проблемы.

Только за последний месяц эту трубу прорывало три раза. Потопа удалось избежать лишь потому, что протечки замечали вовремя. Галина Дмитриевна два раза в день проводит рейды по подвалу, так, говорит, спокойнее. Понять, почему частые протечки - можно, хором твердят соседи. Трубе без малого полвека. Её и так не лучшее состояние подкосила установка Водоканалом счётчика. По закону, устанавливать прибор учёта воды на старые и аварийные трубы нельзя. Жильцы говорят, что в первом подъезде все по-другому. И трубы другие. Почему в одном подвале - новые трубы, а в другом - старые? Когда наконец и в их подъезде будет праздник - такой вопрос жильцы задавали управляющей компании. Но ответ их разочаровал. Главный инженер ответил: "Трубу менять не будем, вот будет капитальный ремонт, тогда мы её заменим". А капитальный ремонт запланирован на двадцатый год. То ли настойчивость женщин, а может быть их угрозы обратиться в прокуратуру и Жилинспекцию, но в управляющей компании нам дали уже другой ответ, что до конца месяца, в зависимости от сбора средств будет замена трубы на 3-4 подъезде. Жильцам напоминают, что кто-то из их соседей не заплатил за текущий ремонт, общий долг - шестьдесят две тысячи рублей. Но, чтобы заменить участок трубы - денег хватит, а полностью все трубы - это другие расходы и уже в рамках капитального ремонта. Сроки которого можно сдвинуть, нужно лишь договориться на общем собрании жильцов.

Алина Чабан, Наталья Барарь, Владимир Шагапов