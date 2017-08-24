Дополнительный офис многофункционального центра откроют сегодня в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 11:44

Дополнительный офис многофункционального центра откроют сегодня в торговом комплексе «Акваполис» в Пскове. Это двадцать седьмой офис МФЦ в области, двадцать четыре работают в райцентрах, ещё два в Пскове и Великих Луках. Организация работает по принципу одного окна.

Там оказывают государственные и муниципальные услуги, что позволяет сократить время обращения в органы власти всех уровней. Помогают в центрах не только физическим, но и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Там можно получить разрешение на строительство и оформление земельных участков, оформить лицензии, зарегистрировать сделку купли-продажи недвижимости и многое другое.

Надежда Прыгина