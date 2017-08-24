Представителей избиркомов обучат работе с КОИБами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 11:35

В Пскове открылся учебный класс по использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней. Обучаться работе с КОИБами представители избиркомов будут две недели. Напомню, задача электронных сканеров считывать с бюллетеня информацию о том, как проголосовал гражданин и автоматически формировать итоговый протокол.

В Единый день голосования десятого сентября в Пскове из девяноста трёх избирательных участков КОИБы установят на пятидесяти.

Наталья Барарь