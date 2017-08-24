Жители Лепешей в ужасе от нового соседства с сотней кур и уток

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 11:19

Уже несколько месяцев люди на улице Первой Посёлочной в Пскове чувствуют себя не городскими, а деревенскими жителями. Рядом с их домами прямо в городе весной появилась ферма. Сначала там жили несколько кур и уток, теперь птиц стало больше сотни. С таким соседством горожане мириться не намерены. Есть ли шанс от него избавиться?

Фермерский магазин - за последнее время в Пскове таких появилось немало. Продают натуральные продукты местного производства. Но в микрорайоне Лепеши за дверью небольшого магазинчика прямо в городе развернулась настоящая ферма. Утки, гуси, куры, и особенно, петухи уже четыре месяца не дают местным жителям покоя. И так целыми днями, и если бы только днями - злятся горожане. С этим птичником под окнами дома сами поневоле стали жаворонками - встают теперь с первыми петухами - в пять утра. Но это только полбеды: специфический запах не позволяет даже окна открыть, чтобы проветрить квартиру. Разглядеть городскую ферму нам удалось только из соседних окон. Предприниматель магазина на территорию не пустил, сославшись на злую собаку, с документами, уверял, всё в порядке, но показать их тоже не смог - нет на месте. А вот про свой бизнес охотно рассказал. Оказывается, основная деятельность - продажа комбикорма, а птиц держат в качестве наглядного примера. Промышленные масштабы, пояснили в Роспотребнадзоре - это птицефабрика, где счет идет на тысячи. Для такого крупного производства прописаны санитарные нормы. В нашем же случае это лишь пятьдесят уток и сто кур, а значит им закон не писан. Теперь в планах Роспотребнадзора провести все необходимые исследования и собрать доказательства того, что условия для жизни действительно стали невыносимыми. Но решение о закрытии предприятия в любом случае сможет принять только суд.

Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин