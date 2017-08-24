logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Россия начинается здесь: во Власьевской башне открылась фотовыставка псковских пейзажей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 24.08.2017 11:00

Во Власьевской башне открыта фотовыставка «Россия начинается здесь». На снимках - псковские пейзажи. Всего пятьдесят работ. Их отобрали по итогам конкурса, организованного "Комсомольской правдой".

Победительницей конкурса стала псковича Екатерина Кочкина с фотографией кота. Хотя работа не совсем отвечает условиям конкурса, экспертам и читателям "Комсомолки" она приглянулась больше всех. Кстати в экспозиции можно увидеть работы не только жителей нашего региона. Красоты Псковщины на свой объектив запечатлели и представили москвичи, петербуржцы и новгородцы.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк