Россия начинается здесь: во Власьевской башне открылась фотовыставка псковских пейзажей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.08.2017 11:00

Во Власьевской башне открыта фотовыставка «Россия начинается здесь». На снимках - псковские пейзажи. Всего пятьдесят работ. Их отобрали по итогам конкурса, организованного "Комсомольской правдой".

Победительницей конкурса стала псковича Екатерина Кочкина с фотографией кота. Хотя работа не совсем отвечает условиям конкурса, экспертам и читателям "Комсомолки" она приглянулась больше всех. Кстати в экспозиции можно увидеть работы не только жителей нашего региона. Красоты Псковщины на свой объектив запечатлели и представили москвичи, петербуржцы и новгородцы.

Надежда Прыгина