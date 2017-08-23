Идеальная свадьба – какая она? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 24 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 18:31

Свадьба, пожалуй, ‒ одно из важнейших событий в жизни каждого человека. Белое платье. Первый танец, огромное количество родственников и друзей! И все это зачастую стоит огромных денег!



В эфире «Стартовой площадки» выясним, стоит ли делать пышную и дорогую свадьбу? И какие тенденции в моде, а что ушло в прошлое? А поможет нам ответить на эти крайне важные для женихов и невест вопросы гость программы - ведущий мероприятий Павел Смольников.

Слушайте 24 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, задавайте вопросы, делитесь опытом по телефону прямого эфира 66-27-47

