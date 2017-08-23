Для развития велоспорта Великим Лукам нужны новые тренировочные залы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 17:25

Эту тему поднял тренер победителя Сурдлимпийских игр Ивана Макарова на встрече с депутатом Государственной Думы. Александр Козловский со спортсменами знаком давно, поэтому беседа проходила в неформальной обстановке. Как всегда, депутат поздравил Ивана с победами.

В Турции на недавней Олимпиаде среди слабослышащих великолукский гонщик завоевал полный комплект наград. Затем участники встречи обсудили строительство велоцентра в Зелёной зоне, который позволит проводить тренировки вне автодорог. Однако новый спортивный объект закроет только часть проблем.

Лариса Чурикова