Интервью с начальником Управления соцзащиты населения Псковской области Арменом Мнацаканяном смотрите сегодня (23 августа) на телеканале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 17:19

Какова цель пилотного проекта "Старость в радость"? Как в Псковской области поддерживают семьи с приемными детьми? И на что могут рассчитывать пары, ждущие первенца? Об этом и не только – в интервью на телеканале «Россия 24».

В нашей студии - начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

Смотрите сегодня (23 августа) в 19.45

