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Интервью с начальником Управления соцзащиты населения Псковской области Арменом Мнацаканяном на телеканале «Россия 24»

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 17:19

Какова цель пилотного проекта "Старость в радость"? Как в Псковской области поддерживают семьи с приемными детьми? И на что могут рассчитывать пары, ожидающие первенца? Об этом и не только – в интервью на телеканале «Россия 24».

В нашей студии - начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.
 

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