Интервью с начальником Управления соцзащиты населения Псковской области Арменом Мнацаканяном на телеканале «Россия 24»

Какова цель пилотного проекта "Старость в радость"? Как в Псковской области поддерживают семьи с приемными детьми? И на что могут рассчитывать пары, ожидающие первенца? Об этом и не только – в интервью на телеканале «Россия 24».
В нашей студии - начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.
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Август 2017
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