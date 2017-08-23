За убийство четырёх человек великолучанин получил 19.5 лет строгого режима

Девятнадцать с половиной лет в колонии строгого режима проведёт великолучанин, убивший четырёх человек. Сегодня Псковский областной суд озвучил приговор по делу о массовом убийстве. В июле прошлого года в деревне Красный посёлок Невельского района компания из пяти человек, четверо мужчин и одна женщина, распивала алкоголь. Один из мужчин, страдающий шизофренией, поссорился со своими знакомыми, ушёл на речку.
А вернулся в дом уже с топором и ножом. Убив собутыльников, мужчина попытался скрыть следы преступления. Однако, в скором времени убийца был задержан следователями.
Виктория Писукова
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3