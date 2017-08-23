За убийство четырёх человек великолучанин получил 19.5 лет строгого режима

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 16:46

Девятнадцать с половиной лет в колонии строгого режима проведёт великолучанин, убивший четырёх человек. Сегодня Псковский областной суд озвучил приговор по делу о массовом убийстве. В июле прошлого года в деревне Красный посёлок Невельского района компания из пяти человек, четверо мужчин и одна женщина, распивала алкоголь. Один из мужчин, страдающий шизофренией, поссорился со своими знакомыми, ушёл на речку.

А вернулся в дом уже с топором и ножом. Убив собутыльников, мужчина попытался скрыть следы преступления. Однако, в скором времени убийца был задержан следователями.

Виктория Писукова