logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

За убийство четырёх человек великолучанин получил 19.5 лет строгого режима

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 16:46

Девятнадцать с половиной лет в колонии строгого режима проведёт великолучанин, убивший четырёх человек. Сегодня Псковский областной суд озвучил приговор по делу о массовом убийстве. В июле прошлого года в деревне Красный посёлок Невельского района компания из пяти человек, четверо мужчин и одна женщина, распивала алкоголь. Один из мужчин, страдающий шизофренией, поссорился со своими знакомыми, ушёл на речку.

А вернулся в дом уже с топором и ножом. Убив собутыльников, мужчина попытался скрыть следы преступления. Однако, в скором времени убийца был задержан следователями.

Виктория Писукова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк