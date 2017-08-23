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Студенты Псковской области поборются за возможность попасть в команду «Молодых профессионалов»

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 15:18

В Псковской области пройдет региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" движения «Вордскиллс России». Об этом сегодня говорили на рабочем совещании руководители профучреждений региона с представителями управления регионального развития Союза "Молодые профессионалы".

Этот чемпионат своего рода олимпиада рабочих профессий, она дает молодым студентам шанс проявить себя и в будущем найти престижную работу. Проходить чемпионат будет в несколько этапов, сначала пройдут отборочные туры в колледжах, где выберут лучших студентов в своих профессиях. Они примут участие в региональном конкурсе, по итогам победитель поедет на финал национального чемпионата и у него появится шанс попасть в сборную команду движения "Молодые профессионалы". Сейчас задача руководителей колледжей Псковской области и организаторов чемпионата определить по каким направлениям проводить региональный конкурс. Уже точно известно, что в соревнованиях примут участие студенты-повара. Они смогли проявить себя на предыдущем чемпионате.

Наталья Барарь

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