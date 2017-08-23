Как не потеряться в лесу, расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 23 августа, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 14:57

В лесах Псковской области ищут заблудившихся женщину и мужчину. Сигнал об их пропаже поступил 21 августа. Как ведутся поиски? Что делать, если близкий человек не вернулся из леса? Как вести себя во время «тихой охоты», чтобы не заблудиться? Расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте сегодня (23 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».