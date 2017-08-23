logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Как не потеряться в лесу, расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 23 августа, в 18.10

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 14:57

Как не потеряться в лесу, расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 23 августа, в 18.10В лесах Псковской области ищут заблудившихся женщину и мужчину. Сигнал об их пропаже поступил 21 августа. Как ведутся поиски? Что делать, если близкий человек не вернулся из леса? Как вести себя во время «тихой охоты», чтобы не заблудиться? Расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте сегодня (23 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк