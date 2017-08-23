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Участник Курской битвы Дмитрий Ваулин поделился воспоминаниями о сражении

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 12:30

Сегодня в стране вспоминают об одном из величайших сражений Великой Отечественной войны – о Курской битве. Дина Перевозчикова пообщалась с участником тех страшных событий, лётчиком, Дмитрием Петровичем Ваулиным.

«Вот мы гнали немцев, гнали, гнали и выдохлись. Но времени на передышку не было», - рассказывает ветеран Великой Отечественной Дмитрий Ваулин, - позиции врага удалось сдвинуть, и необходимо было продолжать в том же духе. Курская битва стала самым крупным танковым сражением в истории. В ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолётов. Для сержанта Ваулина боевые вылеты на Курскую битву стали одними из первых в его карьере летчика. Рассказывает, - повезло с самолетом: летал на ПЕ-8, конструкторы немного над ним поколдовали, чтобы выхлопы были не так заметны. Благодаря чему в ночное время самолет стал неуловимым. Именно это не раз спасло жизнь Дмитрию Петровичу и его экипажу. Для сержанта Ваулина боевые вылеты на Курскую битву стали одними из первых в его карьере летчика. Рассказывает, - повезло с самолетом: летал на ПЕ-8, конструкторы немного над ним поколдовали, чтобы выхлопы были не так заметны. Благодаря чему в ночное время самолет стал неуловимым. Именно это не раз спасло жизнь Дмитрию Петровичу и его экипажу. О том, что стали участниками легендарной битвы, изменившей ход войны, молодые летчики и не догадывались. Просто выполнили боевое задание, и сразу отправились на следующее. В Курской битве Дмитрий Петрович потерял много боевых товарищей, но это сражение стало ключевым для победы Советской армии. С разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге началось освобождение городов и череда наступательных операций. Дмитрий Ваулин побывал в Курске на годовщине Курской битвы, и в Пскове его каждый год на кануне Дня воинской славы России поздравляют Совет ветеранов и городские власти.

Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин

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