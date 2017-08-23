Фестиваль «Человек и вера» пройдёт в Пскове с 21 по 23 сентября

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 10:29

Цель фестиваля - сохранить духовные и нравственные ценности, культурные традиции. В рамках медиафорума пройдёт конкурс телевизионных фильмов и радиопрограмм. Традиционно - это десятки работ журналистов со всей страны.

Тобольск, Казань и Вологда. Эти города организаторы фестиваля "Человек и вера" в качестве места проведения медиафорума выбрали не случайно. В каждом из них веками жили люди разных национальностей и вероисповеданий, сложились свои культурные традиции. Двадцать первого сентября уже Псков, город с тысячелетней историей, примет у себя участников фестиваля "Человек и вера", журналистов из десятков регионов России. Медиафорум включает в себя конкурс журналистских работ и раз за разом география его участников расширяется. Каждая из авторских работ по-своему отражает тематику фестиваля, цель которого - возрождение и сохранение духовных, нравственных ценностей, укрепление межконфессиональных отношений. На самом первом фестивале в Тобольске жюри конкурса высоко оценило работу журналиста ГТРК «Псков» Марины Михайловой. Её документальный фильм «Старцы», рассказывающий о феномене старчества в Псково-Печерском монастыре, был удостоен специального приза губернатора Тюменской области Владимира Якушева. В этом году фильмы Марины Михайловой также участвуют в конкурсе. Кроме того, впервые свою работу на суд жюри представит радиожурналист ГТРК «Псков» Дина Дабришюте. В программе фестиваля предусмотрены также мастер-классы известных теле- и радиожурналистов, пройдёт презентация круглосуточного православного канала "Спас" и целый ряд других мероприятий. Выдвинуть работу для участия в фестивале может любой журналист, чья работа соответствует тематике и выходила в эфир в течение последних двенадцати месяцев. Заявки ГТРК «Псков» принимает до тридцать первого августа.

Виктория Писукова, Александр Калинин, Сергей Дьяков