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Торжественный митинг в честь Дня победы в Курской битве прошел в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 12:35

Сегодня, 23 августа, в России отмечают День воинской славы - День победы в Курской битве. Торжественный митинг, посвященный этому величайшему сражению, прошел сегодня в Пскове у Вечного огня. Городские власти, Совет ветеранов, студенты возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. Курская битва стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

С разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге началось освобождение городов и череда наступательных операций.

Кирилл Радион

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