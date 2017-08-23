Торжественный митинг в честь Дня победы в Курской битве прошел в Пскове

Сегодня, 23 августа, в России отмечают День воинской славы - День победы в Курской битве. Торжественный митинг, посвященный этому величайшему сражению, прошел сегодня в Пскове у Вечного огня. Городские власти, Совет ветеранов, студенты возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. Курская битва стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
С разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге началось освобождение городов и череда наступательных операций.
Кирилл Радион
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Август 2017
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