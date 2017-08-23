Ровно 73 года назад была образована Псковская область

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 11:45

С севера на юг она протянулась почти на 400 километров, с запада на восток – на 260. Эта территория больше других в Советском Союзе пострадала от длительной фашистской оккупации. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы и колхозы.

Несмотря на это в области удалось восстановить народное хозяйство. Сегодня регион является важным транспортным узлом. Через Псковскую область проходят грузы из Европы. Активно развивается туризм, сельское хозяйство и промышленность. В двадцати двух муниципалитетах области живёт почти семьсот тысяч человек.

Кирилл Радион