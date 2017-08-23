Ровно 73 года назад была образована Псковская область

С севера на юг она протянулась почти на 400 километров, с запада на восток – на 260. Эта территория больше других в Советском Союзе пострадала от длительной фашистской оккупации. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы и колхозы.
Несмотря на это в области удалось восстановить народное хозяйство. Сегодня регион является важным транспортным узлом. Через Псковскую область проходят грузы из Европы. Активно развивается туризм, сельское хозяйство и промышленность. В двадцати двух муниципалитетах области живёт почти семьсот тысяч человек.
Кирилл Радион
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Август 2017
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