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Ровно 73 года назад была образована Псковская область

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 11:45

С севера на юг она протянулась почти на 400 километров, с запада на восток – на 260. Эта территория больше других в Советском Союзе пострадала от длительной фашистской оккупации. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы и колхозы.

Несмотря на это в области удалось восстановить народное хозяйство. Сегодня регион является важным транспортным узлом. Через Псковскую область проходят грузы из Европы. Активно развивается туризм, сельское хозяйство и промышленность. В двадцати двух муниципалитетах области живёт почти семьсот тысяч человек.

Кирилл Радион

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