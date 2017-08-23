Дымящие печи и щели в окнах: многодетная семья из Пскова живет в ужасных условиях

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 10:46

Многодетная семья из Пскова просит местные власти помочь в ремонте жилого дома по Зональному шоссе. Жилье муниципальное и в одиночку супругам с тремя детьми с ремонтом старого дома не справиться. Тот факт, что дому требуется капитальный ремонт, межведомственная комиссия признала еще три года назад. Однако с тех пор работы не проведены.

Старые печи давно стали для нанимателей дома настоящим кошмаром. Кирпичи выпадают, глубокие трещины ползут повсюду. Копоть оседает на стенах, на потолке и в лёгких обитателей ветхого жилища. Сколько лет дому Юлия Баскакова уже и не вспомнит. Здесь, рассказывает, выросло не одно поколение. Дымящие печи и щели с ладонь в оконных проемах были всегда. Лишь однажды в доме чинили крышу, но и она уже прохудилась. Бесконечно латать дыры в старом муниципальном жилье, без газа и воды, где парой ведер никак не обойдешься, супруги Баскаковы уже не могут. Трое детей. Сейчас ожидают четвертого. И все, что в их силах, рассказывают, и без того делают. Помочь хоть чем-то городские власти Юлия уже просила. Еще три года назад, когда ждали рождения младшей дочери. Межведомственная комиссия тогда признала, капитальный ремонт дому нужен и все починить, как это и положено по закону, многодетной семье пообещали. Однако на этих обещаниях все и заглохло. После нашего запроса состояние дома комиссия оценила еще раз. И хотя на капитальный ремонт денег, говорят в администрации города, по-прежнему нет, починить полы и аварийные печи к отопительному сезону в этой, особой, ситуации чиновники многодетной семье все-таки пообещали.

Светлана Константинова, Тигран Гаспарян