logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Дымящие печи и щели в окнах: многодетная семья из Пскова живет в ужасных условиях

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 10:46

Многодетная семья из Пскова просит местные власти помочь в ремонте жилого дома по Зональному шоссе. Жилье муниципальное и в одиночку супругам с тремя детьми с ремонтом старого дома не справиться. Тот факт, что дому требуется капитальный ремонт, межведомственная комиссия признала еще три года назад. Однако с тех пор работы не проведены.

Старые печи давно стали для нанимателей дома настоящим кошмаром. Кирпичи выпадают, глубокие трещины ползут повсюду. Копоть оседает на стенах, на потолке и в лёгких обитателей ветхого жилища. Сколько лет дому Юлия Баскакова уже и не вспомнит. Здесь, рассказывает, выросло не одно поколение. Дымящие печи и щели с ладонь в оконных проемах были всегда. Лишь однажды в доме чинили крышу, но и она уже прохудилась. Бесконечно латать дыры в старом муниципальном жилье, без газа и воды, где парой ведер никак не обойдешься, супруги Баскаковы уже не могут. Трое детей. Сейчас ожидают четвертого. И все, что в их силах, рассказывают, и без того делают. Помочь хоть чем-то городские власти Юлия уже просила. Еще три года назад, когда ждали рождения младшей дочери. Межведомственная комиссия тогда признала, капитальный ремонт дому нужен и все починить, как это и положено по закону, многодетной семье пообещали. Однако на этих обещаниях все и заглохло. После нашего запроса состояние дома комиссия оценила еще раз. И хотя на капитальный ремонт денег, говорят в администрации города, по-прежнему нет, починить полы и аварийные печи к отопительному сезону в этой, особой, ситуации чиновники многодетной семье все-таки пообещали.

Светлана Константинова, Тигран Гаспарян

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк