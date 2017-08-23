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Бассейн «Электрон» вместе с земельным участком выставлен на торги

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.08.2017 10:39

Спортивно-развлекательный комплекс «Электрон» с бассейнами и земельным участком выставлен на торги. Решением Арбитражного суда Псковской области ООО «Кроника» признано банкротом, и введено конкурсное производство. На аукцион выставлено несколько лотов: комплекс «Электрон», склад стадиона «Электрон» с земельным участком и ряд других объектов в Пскове и Печорском районе.

Торги намечены на восемнадцатое сентября. Спортивно-развлекательный комплекс свою работу прекратил фактически с октября прошлого года. Ещё с 2014 года «Электрон» находился в залоге у банка по проблемному кредиту

Кирилл Радион

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