Псков получит в дар тобольскую икону святого апостола Петра

Псков получит в дар икону святого апостола Петра, написанную в тобольской иконописной школе. Ее традиционно вручает городу, где будет проходить четвертый всероссийский фестиваль "Человек и вера", митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В этом году фестиваль принимает Псков, а впервые он прошел на Тюменской земле.
Фестиваль «Человек и вера» пройдёт в Пскове с двадцать первого по двадцать третье сентября. Цель медиафорума - сохранить духовные и нравственные ценности, культурные традиции.
Кирилл Радион
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Август 2017
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