Псков получит в дар тобольскую икону святого апостола Петра

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.08.2017 10:37

Псков получит в дар икону святого апостола Петра, написанную в тобольской иконописной школе. Ее традиционно вручает городу, где будет проходить четвертый всероссийский фестиваль "Человек и вера", митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В этом году фестиваль принимает Псков, а впервые он прошел на Тюменской земле.

Фестиваль «Человек и вера» пройдёт в Пскове с двадцать первого по двадцать третье сентября. Цель медиафорума - сохранить духовные и нравственные ценности, культурные традиции.

Кирилл Радион