Национальный парк «Себежский» станет частью «Заповедного Поозерья»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.08.2017 16:38

Это особо охраняемая территория, создаваемая на границе России и Белоруссии. Туда войдут два ландшафтных заказника с белорусской стороны и Себежский национальный парк - с российской. Уже разработан проект распоряжения Правительства России о подписании соглашения между двумя странами. СейчАс он проходит согласование в российском МИДе.

Надежда Прыгина