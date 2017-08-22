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Национальный парк «Себежский» станет частью «Заповедного Поозерья»

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.08.2017 16:38

Это особо охраняемая территория, создаваемая на границе России и Белоруссии. Туда войдут два ландшафтных заказника с белорусской стороны и Себежский национальный парк - с российской. Уже разработан проект распоряжения Правительства России о подписании соглашения между двумя странами. СейчАс он проходит согласование в российском МИДе.

Надежда Прыгина

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