Национальный парк «Себежский» станет частью «Заповедного Поозерья»

Это особо охраняемая территория, создаваемая на границе России и Белоруссии. Туда войдут два ландшафтных заказника с белорусской стороны и Себежский национальный парк - с российской. Уже разработан проект распоряжения Правительства России о подписании соглашения между двумя странами. СейчАс он проходит согласование в российском МИДе.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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