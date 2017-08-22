Газодымозащитники из Пскова и области соревновались в выполнении спецзадач во время пожара

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.08.2017 14:29

В одной из пожарных частей Пскова сегодня прошли соревнования газодымозащитников МЧС. Огнеборцы на скорость отрабатывали навыки подъёма по лестнице на башню, переносили и поднимали тяжёлые пожарные рукава, искали пострадавших в задымлённом помещении и преодолевали препятствия в полной амуниции.

Газодымозащитники отличаются особой силой, выносливостью и состоянием здоровья, поскольку им приходится выполнять сложные задачи на тушении пожаров в среде, где невозможно дышать. За звание лучшей команды поборолись спасатели из Пскова, Великих Лук, Красногородска и Дедовичей. В сентябре лучшие пожарные будут принимать участие в зональных соревнованиях в Ленинградской области.

Андрей Удалов