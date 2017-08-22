Газодымозащитники из Пскова и области соревновались в выполнении спецзадач во время пожара

В одной из пожарных частей Пскова сегодня прошли соревнования газодымозащитников МЧС. Огнеборцы на скорость отрабатывали навыки подъёма по лестнице на башню, переносили и поднимали тяжёлые пожарные рукава, искали пострадавших в задымлённом помещении и преодолевали препятствия в полной амуниции.
Газодымозащитники отличаются особой силой, выносливостью и состоянием здоровья, поскольку им приходится выполнять сложные задачи на тушении пожаров в среде, где невозможно дышать. За звание лучшей команды поборолись спасатели из Пскова, Великих Лук, Красногородска и Дедовичей. В сентябре лучшие пожарные будут принимать участие в зональных соревнованиях в Ленинградской области.
Андрей Удалов
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3