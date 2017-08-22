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Как преобразились псковские детские сады к новому учебному году?

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.08.2017 14:28

Все детские сады города прошли приёмку к новому учебному году. В некоторых из них сейчас осталось доделать лишь незначительные косметические работы. Всего на обновление образовательных учреждений к новому учебному году из городского бюджета было выделено более 35 миллионов рублей. Конкретно в детских садах был проведён ремонт и внутренних помещений, были обновлены игровые комплексы на улице, на прилегающей к учреждениям территории.

Так в детском саду номер 26 "Ласточка" появились новый теневой навес, на игровой площадке - новые горка и столик со скамейками. Кроме того, были отремонтированы три веранды. В рамках муниципальной программы, которая называется "500 окон", здесь были заменены 8 оконных блоков в двух спальнях. А в детском саду номер 28 "Искорка" по этой же программе "500 окон" было вставлено 21 пластиковое окно. Вообще с этим детским садом, зданием, которому уже более 40 лет, в этом году произошло масштабное преображение. Отремонтировали аварийные пути, а это 5 крылец, 2 железные двери с домофоном и лестничная клетка, которая стала не только более безопасной, но и ещё более красивой.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин

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