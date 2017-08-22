Псковичи отметят День флага с размахом

Сегодня День российского флага. Своё начало в современной России он берёт со времён так называемого августовского путча девяносто первого года, когда триколор был поднят над зданием Правительства на смену красному советскому полотнищу. Впервые бело-сине-красный флаг зареял в семнадцатом веке на первом русском военном корабле «Орёл».
В начале восемнадцатого века Пётр Первый повелел поднимать триколор на торговых судах. При этом сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Чем руководствовался при выборе доподлинно неизвестно. Сейчас принято считать, три цвета как три составляющие мощи страны - свобода, Бог и величие. День флага в Пскове сегодня отметят с размахом. С показательными выступлениями от десантников, парашютистов и дельтапланеристов и праздничным концертом, где выступят как молодые, так и уже именитые музыканты. Начнутся мероприятия в шесть часов вечера на стадионе "Машиностроитель", вход свободный.
Надежда Прыгина
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3