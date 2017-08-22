Псковичи отметят День флага с размахом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.08.2017 12:52

Сегодня День российского флага. Своё начало в современной России он берёт со времён так называемого августовского путча девяносто первого года, когда триколор был поднят над зданием Правительства на смену красному советскому полотнищу. Впервые бело-сине-красный флаг зареял в семнадцатом веке на первом русском военном корабле «Орёл».

В начале восемнадцатого века Пётр Первый повелел поднимать триколор на торговых судах. При этом сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Чем руководствовался при выборе доподлинно неизвестно. Сейчас принято считать, три цвета как три составляющие мощи страны - свобода, Бог и величие. День флага в Пскове сегодня отметят с размахом. С показательными выступлениями от десантников, парашютистов и дельтапланеристов и праздничным концертом, где выступят как молодые, так и уже именитые музыканты. Начнутся мероприятия в шесть часов вечера на стадионе "Машиностроитель", вход свободный.

Надежда Прыгина