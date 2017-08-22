Четыре «земских доктора» трудятся в Пушкиногорском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.08.2017 12:07

Четыре врача Пушкиногорской межрайонной больницы стали "земскими докторами". Все они при трудоустройстве воспользовались федеральной программой, по которой молодые специалисты-медики получают компенсацию в миллион рублей, при этом обязаны отработать в сельской местности пять лет. За это время, считают законодатели, нужно заинтересовать врача в работе на селе, чтобы решить проблему кадрового дефицита. Каковы планы молодых медиков из Пушкинских Гор?

Миф о том, что врачи люди строгие и страшные, уже три года в Пушкиногорской больнице развеивает Вечора Гаврилова. После ночного дежурства на новую смену: неизменно доброжелательная, говорят пациенты, и внимательная. Выпускница Педиатрического университета Санкт-Петербурга вернулась оказывать помощь детишкам родного посёлка. Не все однокурсники, говорит, её выбор поняли. Убеждали: в городе зарплаты выше, да и работа только по профилю. Но своего твёрдого решения девушка не изменила. Таким врачам, что не боятся трудностей работы в российской глубинке, выплачиваются подъемные в один миллион рублей. Сейчас в Пушкинских Горах в больнице работы прибавилось: она стала межрайонной, а значит сюда приезжают ещё и пациенты из Новоржева. График, конечно, не лёгкий - отмечает Константин Абрамов. С утра в палатах при осмотре больных он терапевт, после, в кабинете превращается в рентгенолога. Такой опыт работы, говорит медик, в городских клиниках не получишь! Его участие в программе "Земский доктор", говорит, было совместным решением его и жены. О переезде из Санкт-Петербурга не пожалели; да и пациенты врача полюбили сразу. С такими кадрами расставаться больнице, конечно, не хочется. Но закрепить медика за сельской территорией с помощью программы "Земский доктор" можно только на пять лет. Потом врач имеет право уехать. Правда пушкиногорские специалисты, среди них и врач ультразвуковой диагностики Валерия Завьялова, расставаться с Псковщиной не планируют. Полученные средства помогли воплотить в реальность давнюю мечту женщины купить собственное жилье. И планов уезжать у Валерии нет. Это и было главной целью программы - обеспечить село профессионалами и медспециалистами, которые впоследствии захотели бы трудиться на этом же месте работы. И в Пушкиногорском районе изъявили желание остаться уже четыре врача. Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов.

Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов