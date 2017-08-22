logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Четыре «земских доктора» трудятся в Пушкиногорском районе

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 22.08.2017 12:07

Четыре врача Пушкиногорской межрайонной больницы стали "земскими докторами". Все они при трудоустройстве воспользовались федеральной программой, по которой молодые специалисты-медики получают компенсацию в миллион рублей, при этом обязаны отработать в сельской местности пять лет. За это время, считают законодатели, нужно заинтересовать врача в работе на селе, чтобы решить проблему кадрового дефицита. Каковы планы молодых медиков из Пушкинских Гор?

Миф о том, что врачи люди строгие и страшные, уже три года в Пушкиногорской больнице развеивает Вечора Гаврилова. После ночного дежурства на новую смену: неизменно доброжелательная, говорят пациенты, и внимательная. Выпускница Педиатрического университета Санкт-Петербурга вернулась оказывать помощь детишкам родного посёлка. Не все однокурсники, говорит, её выбор поняли. Убеждали: в городе зарплаты выше, да и работа только по профилю. Но своего твёрдого решения девушка не изменила. Таким врачам, что не боятся трудностей работы в российской глубинке, выплачиваются подъемные в один миллион рублей. Сейчас в Пушкинских Горах в больнице работы прибавилось: она стала межрайонной, а значит сюда приезжают ещё и пациенты из Новоржева. График, конечно, не лёгкий - отмечает Константин Абрамов. С утра в палатах при осмотре больных он терапевт, после, в кабинете превращается в рентгенолога. Такой опыт работы, говорит медик, в городских клиниках не получишь! Его участие в программе "Земский доктор", говорит, было совместным решением его и жены. О переезде из Санкт-Петербурга не пожалели; да и пациенты врача полюбили сразу. С такими кадрами расставаться больнице, конечно, не хочется. Но закрепить медика за сельской территорией с помощью программы "Земский доктор" можно только на пять лет. Потом врач имеет право уехать. Правда пушкиногорские специалисты, среди них и врач ультразвуковой диагностики Валерия Завьялова, расставаться с Псковщиной не планируют. Полученные средства помогли воплотить в реальность давнюю мечту женщины купить собственное жилье. И планов уезжать у Валерии нет. Это и было главной целью программы - обеспечить село профессионалами и медспециалистами, которые впоследствии захотели бы трудиться на этом же месте работы. И в Пушкиногорском районе изъявили желание остаться уже четыре врача. Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов.

Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк