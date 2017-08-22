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Отремонтированный мост через реку Уза в Порховском районе откроют на этой неделе

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.08.2017 11:57

В Порховском районе завершается капитальный ремонт моста через реку Уза. На этой неделе объект сдадут в эксплуатацию, и полностью откроют для автомобильного движения. Осенью в Порховском районе планируют завершить капитальный ремонт ещё двух переправ.

Одна из них расположена на участке дороги Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков, вторая в деревне Попадинка. Работы на объектах проводят за счёт федерального бюджета.

Ирина Коваленко

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