Президент наградил трех псковичей, спасших девушку от насильника

Президентскую награду получат три псковича, задержавшие насильника. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 17 августа. Напомню, летом 2015 года на несовершеннолетнюю девушку напал 32-летний мужчина. Жертва успела позвонить друзьям. Парни бросились прочесывать район и нашли девушку и насильника рядом с заброшенным домом.
Им удалось задержать мужчину и передать полиции. Про себя ребята говорят: за наградами не гоняются, даже не хотят показывать на камеру лица. Свою подругу они кинулись спасать, потому что и не думали, что можно поступить иначе.
Регина Кадырова
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Август 2017
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