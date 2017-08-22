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Президент наградил трех псковичей, спасших девушку от насильника

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.08.2017 11:55

Президентскую награду получат три псковича, задержавшие насильника. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 17 августа. Напомню, летом 2015 года на несовершеннолетнюю девушку напал 32-летний мужчина. Жертва успела позвонить друзьям. Парни бросились прочесывать район и нашли девушку и насильника рядом с заброшенным домом.

Им удалось задержать мужчину и передать полиции. Про себя ребята говорят: за наградами не гоняются, даже не хотят показывать на камеру лица. Свою подругу они кинулись спасать, потому что и не думали, что можно поступить иначе.

Регина Кадырова

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