Футбольная команда «Луки-Энергия» обыграла костромскую команду «Спартак» со счетом 2:1

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.08.2017 11:53

Со счётом 2:1 футбольная команда «Луки-Энергия» одержала победу в матче над костромским «Спартаком». Победа стала тем радостнее, что три предыдущих домашних игры для великолукских футболистов были безголевыми. Сейчас, по итогам пяти туров, «Луки-Энергия» находится в середине турнирной таблицы. И, кстати, опережает на 4 очка клуб «Псков-747».

Обе команды представляют регион во втором дивизионе зоны «Запад». Решение о выходе «Луки–Энергия» в профессиональную футбольную лигу было принято минувшей весной. У команды уже есть своя фан-группа. Чтобы поболеть «за своих» великолучане часто приходят на стадион семьями.

Лариса Чурикова