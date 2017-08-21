Рецептами легких летних блюд поделимся в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 22 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.08.2017 18:47

Летом, как никогда, хочется утолить голод легкими блюдами, чтобы они были сытными и в тоже время не калорийными. Что можно приготовить на даче из подручных продуктов? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» с шеф-поваром Виталием Калининым.

Слушайте 22 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

