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Будущее псковского порта обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 22 августа с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.08.2017 18:39

Будущее псковского порта обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 22 августа с 17.0525 августа 1957 года в свой первый рейс отправилось отечественное судно на подводных крыльях «Ракета». 60 лет спустя в студии радиостанции  "Маяк-Псков " вспоминаем это событие, а также расскажем об истории подобных судов в Псковской области. Можно ли вернуть рейсы "Ракеты" по Псковскому озеру?

На этот и другие вопросы ответим во вторник 22 августа с 17.05 в "Шоу Вежливых Людей". Гости студии: капитан псковских судов "Полесье" и "Заря" Михаил Напольских и организатор международной научно-практической конференции «Эра Пароходов» Дмитрий Фёдоров

Присоединяйтесь к разговору, звоните по телефону 66-27-47, задавайте свои вопросы, а также пишите комментарии к посту в нашей к группе ВКонтакте, мы обязательно озвучим их в эфире.
 

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