Будущее псковского порта обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 22 августа с 17.05

25 августа 1957 года в свой первый рейс отправилось отечественное судно на подводных крыльях «Ракета». 60 лет спустя в студии радиостанции "Маяк-Псков " вспоминаем это событие, а также расскажем об истории подобных судов в Псковской области. Можно ли вернуть рейсы "Ракеты" по Псковскому озеру?
На этот и другие вопросы ответим во вторник 22 августа с 17.05 в "Шоу Вежливых Людей". Гости студии: капитан псковских судов "Полесье" и "Заря" Михаил Напольских и организатор международной научно-практической конференции «Эра Пароходов» Дмитрий Фёдоров
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