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Торжественная церемония вручения паспортов состоялась сегодня в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.08.2017 20:06

Торжественная церемония вручения паспортов прошла сегодня в областном центре. Главный документ гражданина Российской Федерации в особо запоминающейся обстановке Музея боевой славы прославленного 234-го десантно-штурмового полка получили восемнадцать молодых псковичей.

По традиции, эту церемонию приурочили к одному из значимых российских праздников - к Дню государственного флага России, который будет отмечаться завтра. Поддержать молодых людей в такой ответственный для них день пришли родные и знакомые ребят. С этим важным событием юных псковичей и их родителей поздравил Глава Пскова Иван Цецерский и каждому лично вручил паспорт.

Светлана Константинова

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