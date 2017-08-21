Торжественная церемония вручения паспортов состоялась сегодня в Пскове

Торжественная церемония вручения паспортов прошла сегодня в областном центре. Главный документ гражданина Российской Федерации в особо запоминающейся обстановке Музея боевой славы прославленного 234-го десантно-штурмового полка получили восемнадцать молодых псковичей.
По традиции, эту церемонию приурочили к одному из значимых российских праздников - к Дню государственного флага России, который будет отмечаться завтра. Поддержать молодых людей в такой ответственный для них день пришли родные и знакомые ребят. С этим важным событием юных псковичей и их родителей поздравил Глава Пскова Иван Цецерский и каждому лично вручил паспорт.
Светлана Константинова
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