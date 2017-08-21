Три тысячи человек в Псковской области уже переселились из ветхого жилья в новые квартиры

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.08.2017 20:09

Они жили в ветхом и аварийном жилье и каждый день боялись, что в одночасье окажутся на улице…в руинах своего собственного дома. Теперь у них есть новые квартиры. Сегодня почти сорок семей получили долгожданные ключи от новостройки по улице Венской. Участников федеральной программы переселения из аварийного жилья с каждым годом становится всё меньше. Три тысячи человек уже стали новосёлами.

Под расселение и снос попали шестьдесят тысяч квадратных метров. И несмотря на то, что эта программа подошла к концу, на учёте стоит ещё 50 тысяч квадратных метров старого жилья. А значит, что эта программа по переселению ещё будет жить.

Вот этот дом по улице Леона Поземского. ещё в две тысяча тринадцатом году попал в программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Тамара Владимировна не стала дожидаться, когда провалятся её полы и рухнут стены. И переехала на съёмную квартиру. Но соседи остались здесь. Сегодня свои долгожданные ключи от нового жилья получают первые в этом году тридцать девять семей. До первого сентября должны переехать и те, чьи квартиры находятся в новостройках на Пражской улице. Для новосёлов этот день - настоящий праздник, которого каждый ждал не один год. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья действует в Псковской области с две тысячи тринадцатого года. И рассчитана она четыре года. Три тысячи человек уже живут в новых квартирах.

Площадь новых квартир у многих семей несколько превышает площадь старых. При этом новосёлы не доплачивают за дополнительные квадратные метры - это условия инвестиционного соглашения между властью и застройщиком.

Переселенцам из ветхого жилья дали возможность выбрать самим не только улицу, но и дом, этаж и даже планировку. Первый, кто увидел новую квартиру семьи Николаевых - кот Геральд.

Всего для переселенцев на этот год предусмотрено девяносто восемь квартир. Все они не за счёт городского бюджета, а за деньги инвестора, которому на выгодных условиях и предоставили земельный участок под строительство жилых домов. Это пилотный проект в стране и городские власти, надеются, что таким же образом удастся расселить ещё 69 ветхих домов Пскова.



Алина Чабан, Иван Лопаев