Как реализуется программа по переселению из ветхого жилья, обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 21 августа, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.08.2017 15:26

Сегодня жители 14-ти аварийных домов областного центра получили новые квартиры по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». О том, какими темпами реализуется эта программа в нашем регионе, какие есть достижения и проблемы, поговорим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (21 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».

