Их ветхого жилья в благоустроенное: 40 псковских семей получили ключи от новых квартир

Сегодня сорок семей, которые попали в федеральную программу по переселению из аварийного жилья, получили ключи от долгожданных квартир. До первого сентября должны переехать и те, чьи квартиры находятся в новостройках на Пражской улице. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья действует в Псковской области с две тысячи двенадцатого года
Больше шестидесяти тысяч квадратных метров старого жилищного фонда подлежат расселению и сносу. Новые квартиры в этом году получит первая сотня участников этой программы. Стоит отметить, что переселенцам предоставили возможность выбрать самим не только улицу, но и дом, этаж и даже планировку. Первым, кто увидел новую квартиру семьи Николаевых - кот Геральд. Новая "двушка" больше и светлее, чем в старом аварийном доме-памятнике на улице Труда. Площадь новых квартир у многих семей несколько превышает площадь старых. При этом новосёлы не доплачивали за дополнительные квадратные метры. Застройщик трёх домов на Венской, Труда и Пражской предоставляет 98 социальных квартир переселенцам по инвестиционному соглашению с властями.
Алина Чабан
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3