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Их ветхого жилья в благоустроенное: 40 псковских семей получили ключи от новых квартир

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.08.2017 14:33

Сегодня сорок семей, которые попали в федеральную программу по переселению из аварийного жилья, получили ключи от долгожданных квартир. До первого сентября должны переехать и те, чьи квартиры находятся в новостройках на Пражской улице. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья действует в Псковской области с две тысячи двенадцатого года

Больше шестидесяти тысяч квадратных метров старого жилищного фонда подлежат расселению и сносу. Новые квартиры в этом году получит первая сотня участников этой программы. Стоит отметить, что переселенцам предоставили возможность выбрать самим не только улицу, но и дом, этаж и даже планировку. Первым, кто увидел новую квартиру семьи Николаевых - кот Геральд. Новая "двушка" больше и светлее, чем в старом аварийном доме-памятнике на улице Труда. Площадь новых квартир у многих семей несколько превышает площадь старых. При этом новосёлы не доплачивали за дополнительные квадратные метры. Застройщик трёх домов на Венской, Труда и Пражской предоставляет 98 социальных квартир переселенцам по инвестиционному соглашению с властями.

Алина Чабан

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