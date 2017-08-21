Свалки в Острове, про которые сообщили властям активисты ОНФ, убраны не полностью

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.08.2017 12:20

Активисты Общероссийского народного фронта проверили качество уборки свалок в Острове. Еще весной в городе были зафиксированы две точки с твердыми бытовыми отходами. Общественники направили обращения в муниципалитет и контрольные органы. Местные власти провели конкурс и осуществили уборку. Однако на деле вывезена оказалась лишь часть мусора.

Андрей Удалов, Сергей Дьяков