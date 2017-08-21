В псковском сквере Павших борцов началась масштабная реконструкция

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.08.2017 12:17

Велодорожки и нормальная пешеходная зона появятся в сквере Павших борцов. Здесь уже началась реконструкция. Пока в сквере демонтируют бордюрный камень, плиты у подножия обелиска и пешеходные дорожки. В будущем они будут выложены брусчаткой.

Также в парке заменят ливнёвку, освещение, установят малые архитектурные формы. В конечном итоге сеть пешеходных и велодорожек соединит сквер Павших борцов с Финским парком. Напомню, все работы направлены на создание единого туристического маршрута вдоль крепостных стен Окольного города.

Регина Кадырова