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Победителей конкурса на самый красивый дом и двор Гдовского района наградили призами

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.08.2017 12:14

Гдовичи, в эти выходные получили подарки, за то, что они содержат свои дворы и подъезды в образцовом порядке. Конкурс домов и дворов уже шесть лет подряд проходит в Гдовском районе. Его организовала местная газета, инициативу подхватили в администрации.

В номинациях: и многоквартирные дома, и дворы в частном секторе. Победителей награждают денежными призами. Чтобы попасть в номинацию владельцам участков нужно не бояться труда, а жителям многоквартирных домов уметь объединяться. Главная идея конкурса, объясняют организаторы, поблагодарить гдовичей, которые своим трудом делают район красивее.

Регина Кадырова

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