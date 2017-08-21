Победителей конкурса на самый красивый дом и двор Гдовского района наградили призами

Гдовичи, в эти выходные получили подарки, за то, что они содержат свои дворы и подъезды в образцовом порядке. Конкурс домов и дворов уже шесть лет подряд проходит в Гдовском районе. Его организовала местная газета, инициативу подхватили в администрации.
В номинациях: и многоквартирные дома, и дворы в частном секторе. Победителей награждают денежными призами. Чтобы попасть в номинацию владельцам участков нужно не бояться труда, а жителям многоквартирных домов уметь объединяться. Главная идея конкурса, объясняют организаторы, поблагодарить гдовичей, которые своим трудом делают район красивее.
Регина Кадырова
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Август 2017
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