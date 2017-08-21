Большим праздничным концертом отметят завтра в Пскове День флага

Большим праздничным концертом отметят в Пскове День флага. Двадцать второго августа по всей России чествуют государственный триколор. Псковичи в этот день смогут увидеть выступления как молодых, так и уже именитых музыкантов.
В праздничной программе принимают участие заслуженные артисты России Александр Либ и Марина Курчавова, ансамбль "Театр танца "Русские узоры" и ансамбль 76-й дивизии ВДВ. Кроме того, десантники выступят с показательными выступлениями, а в небе своё мастерство продемонстрируют псковские дельтапланеристы и парашютисты. Пройдут все мероприятия в шесть часов вечера на стадионе "Машиностроитель", вход свободный.
Виктория Писукова
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