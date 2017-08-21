В новом помещении Порховского ЗАГСа прошло первое бракосочетание

Первый брак зарегистрировали в новом помещении Порховского ЗАГСа. Торжественная церемония прошла в районном Доме Культуры, куда совсем недавно переехало местное управление. Раньше роспись молодожёнов проводили в тесном неприспособленном кабинете, из-за этого многие брачующиеся предпочитали ездить в соседние районы и в усадьбу Холомки. На торжественной церемонии регистрации брака семьи Моряковых побывала наша съёмочная группа.
Ирина Коваленко, Василий Нордэн
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Август 2017
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