В новом помещении Порховского ЗАГСа прошло первое бракосочетание

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.08.2017 12:07

Первый брак зарегистрировали в новом помещении Порховского ЗАГСа. Торжественная церемония прошла в районном Доме Культуры, куда совсем недавно переехало местное управление. Раньше роспись молодожёнов проводили в тесном неприспособленном кабинете, из-за этого многие брачующиеся предпочитали ездить в соседние районы и в усадьбу Холомки. На торжественной церемонии регистрации брака семьи Моряковых побывала наша съёмочная группа.

Ирина Коваленко, Василий Нордэн