Более двадцати пар спортсменов состязались в турнире по пляжному волейболу «Пол-Потолок»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.08.2017 12:05

Более двадцати пар приняли участие в турнире по пляжному волейболу «Пол-Потолок». Соревнование проходит уже шестой раз по инициативе любителей волейбола. Единомышленники сами нашли спонсоров, которые оплатили инвентарь и призовой фонд, собрали всех желающих и организовали игру на городском пляже.

В турнире приняли участие как любители, так и профессионалы. Игру организаторы проводят по правилам пляжного волейбола, который отличается особенностью передач и тем, что команда состоит всего из двух человек, которым в игре приходится гораздо чаще двигаться и совершать прыжки.

Андрей Удалов