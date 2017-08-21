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Более двадцати пар спортсменов состязались в турнире по пляжному волейболу «Пол-Потолок»

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.08.2017 12:05

Более двадцати пар приняли участие в турнире по пляжному волейболу «Пол-Потолок». Соревнование проходит уже шестой раз по инициативе любителей волейбола. Единомышленники сами нашли спонсоров, которые оплатили инвентарь и призовой фонд, собрали всех желающих и организовали игру на городском пляже.

В турнире приняли участие как любители, так и профессионалы. Игру организаторы проводят по правилам пляжного волейбола, который отличается особенностью передач и тем, что команда состоит всего из двух человек, которым в игре приходится гораздо чаще двигаться и совершать прыжки.

Андрей Удалов

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