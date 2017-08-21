logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Попробовать гигантский медовик и разные сорта меда смогли псковичи на «Медовом фестивале»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 21.08.2017 12:02

Псковичи выбрали самый вкусный мед. Победителем стала Людмила Десятник, пчеловод из Пыталовского района. На протяжении всей медовой ярмарки, которая прошла в субботу, гости праздника дегустировали лакомство и голосовали за лучший товар специальными купонами. Помимо меда на фестивале можно было попробовать гигантский благотворительный медовик и принять участие в кулинарном состязании – блинно-медовой битве.

Андрей Удалов, Сергей Дьяков

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк