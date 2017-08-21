Попробовать гигантский медовик и разные сорта меда смогли псковичи на «Медовом фестивале»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.08.2017 12:02

Псковичи выбрали самый вкусный мед. Победителем стала Людмила Десятник, пчеловод из Пыталовского района. На протяжении всей медовой ярмарки, которая прошла в субботу, гости праздника дегустировали лакомство и голосовали за лучший товар специальными купонами. Помимо меда на фестивале можно было попробовать гигантский благотворительный медовик и принять участие в кулинарном состязании – блинно-медовой битве.

Андрей Удалов, Сергей Дьяков