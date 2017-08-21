Попробовать гигантский медовик и разные сорта меда смогли псковичи на «Медовом фестивале»

Псковичи выбрали самый вкусный мед. Победителем стала Людмила Десятник, пчеловод из Пыталовского района. На протяжении всей медовой ярмарки, которая прошла в субботу, гости праздника дегустировали лакомство и голосовали за лучший товар специальными купонами. Помимо меда на фестивале можно было попробовать гигантский благотворительный медовик и принять участие в кулинарном состязании – блинно-медовой битве.
Андрей Удалов, Сергей Дьяков
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3