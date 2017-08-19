Председатель Облизбиркома Николай Цветков: «Ситуация с жалобой на подкуп избирателей может стать очень серьезной»

"Ситуация с жалобой на подкуп избирателей в Пскове развивается галопирующими масштабами. Она рассматривалась сегодня на заседании оперативного штаба по соблюдению законности и правопорядка по проведению выборов", - заявил в «Шоу вежливых людей» на радиостанции "Маяк-Псков" председатель Облизбиркома Николай Цветков.
По его словам, на совещании прозвучала информация, что действия по подкупу избирателей координируются и охватывают кандидатов не только от партии «Справедливая Россия», но и самовыдвиженцев и представителей других политических сил. Николай Цветков отметил, что в ближайшее время комиссия ожидает получить новые достаточно интересные факты, в том числе и из правоохранительных органов. «Если эту ситуацию раскрутить, она может стать очень серьезной», - отметил председатель Облизбиркома. Напомним, на этой неделе кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Иван Цецерский подал в территориальную избирательную комиссию Пскова жалобу на действия кандидатов от «Справедливой России».
Валерий Гусев, Анастасия Цепина
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