С разгромным счётом 4:0 команда «Псков-747» проиграла футболистам из Долгопрудного

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.08.2017 20:24

В рамках ФОНБЕТ-Первенства России команды провели сегодня щедрый на голы матч. Уже на двенадцатой минуте первого тайма псковичи пропустили первый мяч. проведёт первого сентября московским с клубом "Велес".

Далее местные болельщики становились всё грустнее и грустнее - за пятнадцать минут в ворота «747» «Долгопрудный» забил ещё три гола. Во втором тайме псковские футболисты попытались отыграться, но безрезультатно. Следующую домашнюю игру «Псков-747».

Виктория Писукова