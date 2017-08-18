«Трава по пояс»: Андрей Турчак лично проверил состояние военного городка

Жители военного городка сегодня смогли задать свои вопросы представителям Министерства обороны. Диалог получился жарким. Своё мнение высказал и губернатор области. Сегодня Андрей Турчак лично проверил в каком состоянии находится военный городок. Глава региона побывал в самых проблемных районах Пскова. Увидел, как обстоят дела с популярной на «Карте убитых дорог» улицей Шестака. И даже трудоустроил безработного логопеда в садик.
Алина Чабан, Денис Алексеев
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