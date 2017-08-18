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«Трава по пояс»: Андрей Турчак лично проверил состояние военного городка

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 23:13

Жители военного городка сегодня смогли задать свои вопросы представителям Министерства обороны. Диалог получился жарким. Своё мнение высказал и губернатор области. Сегодня Андрей Турчак лично проверил в каком состоянии находится военный городок. Глава региона побывал в самых проблемных районах Пскова. Увидел, как обстоят дела с популярной на «Карте убитых дорог» улицей Шестака. И даже трудоустроил безработного логопеда в садик.

Алина Чабан, Денис Алексеев

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