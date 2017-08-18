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Полакомиться медом или посмотреть пляжный волейбол? Псковичам будет чем заняться в эти выходные

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 16:40

В эти выходные в Детском парке псковичей ждет большой праздник - девятнадцатого августа пройдет традиционный Медовый фестиваль. На городском пляже в субботу пройдет ежегодный турнир по пляжному волейболу "Пол-потолок". Провести время с пользой также предлагает центр науки и спорта "Без предела", где практикуется очень популярный сейчас вид семейного отдыха - лекции выходного дня.

Дина Перевозчикова

 

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