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Ложная тревога: возмутившая псковичей грязь, которой засыпали ямы на дорогах, оказалась спецсмесью

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 17:35

Сегодня дорожные работники улаживали на улице Николая Васильева "недоразумение". Именно так, по словам местных жителей, пару дней назад городские чиновники назвали начавшийся здесь ремонт. Его люди добивались три года, а когда дождались, и сами были не рады. Ямы и лужи на дороге рабочие засыпали грязью.

В буквальном смысле после дождика в четверг всё это превратилось в непроходимое месиво. Народ забил тревогу, а зря, - пояснил сегодня представитель подрядчика. Грязью используемый материал люди назвали сгоряча. На самом деле это специальная смесь, которую применяют как основу под щебень.

Надежда Прыгина

 

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