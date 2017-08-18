Ложная тревога: возмутившая псковичей грязь, которой засыпали ямы на дорогах, оказалась спецсмесью

Сегодня дорожные работники улаживали на улице Николая Васильева "недоразумение". Именно так, по словам местных жителей, пару дней назад городские чиновники назвали начавшийся здесь ремонт. Его люди добивались три года, а когда дождались, и сами были не рады. Ямы и лужи на дороге рабочие засыпали грязью.
В буквальном смысле после дождика в четверг всё это превратилось в непроходимое месиво. Народ забил тревогу, а зря, - пояснил сегодня представитель подрядчика. Грязью используемый материал люди назвали сгоряча. На самом деле это специальная смесь, которую применяют как основу под щебень.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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