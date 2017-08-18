Интервью с руководителем Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александром Нестеруком смотрите сегодня (18 августа) на канале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.08.2017 16:37

Насколько безопасно покупать арбузы в придорожных точках торговли? Чего стоит опасаться отдыхающим за границей? И почему лето - самое время для вакцинации от гриппа? Об этом и не только - в интервью на "России 24".

В нашей студии - руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Смотрите сегодня (18 августа) в 19.45.