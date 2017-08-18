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Интервью с руководителем Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александром Нестеруком на канале "Россия 24"

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 20:37

Насколько безопасно покупать арбузы в придорожных точках торговли? Чего стоит опасаться отдыхающим за границей? И почему лето - самое время для вакцинации от гриппа? Об этом и не только - в интервью на  телеканале "Россия 24".

В нашей студии - руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

 

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