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Заложники спасены, бомба обезврежена: в Пскове прошли антитеррористические учения

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 16:21

Антитеррористические учения «Псков Циклон-2017» прошли сегодня в областном центре. По легенде, террористы захватили рейсовый автобус. Пассажиров взяли в заложники. В ходе их освобождения в автобусе обнаружено самодельное взрывное устройство.

Комплекс специальных оперативно-боевых операций как по пресечению действий условных террористов, так и по минимализации возможных последствий сотрудники ФСБ отрабатывали совместно с отрядами УФСИН, УМВД и Росгвардии. Станислав Пугач: «Основными действиями были оперативно-розыскные мероприятия, процесс ведения переговоров с возможными преступниками, процесс фильтрации и одна из таких немаловажных задач по минимизации возможных последствий - это эвакуация граждан из зоны проведения контртеррористической операции. В ходе выполнения задач, максимально приближенных к боевым, подразделения, участвующие в учениях, получили положительную оценку руководителя оперативного штаба».

Светлана Константинова

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