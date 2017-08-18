Дополнительные средства на ремонт региональных дорог получит Псковская область

Псковская область получит дополнительные средства на ремонт региональных дорог. Сообщил министр транспорта Максим Соколов на совещании с Президентом. Ситуацию с дорогами на местах он назвал тревожной и рассказал, что четыре субъекта получат из федерального бюджета два миллиарда рублей.
Совещание по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны проходило в Калининграде. На нём губернатор Андрей Турчак внёс предложения по развитию транспортной логистики округа.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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