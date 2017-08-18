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Дополнительные средства на ремонт региональных дорог получит Псковская область

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 16:17

Псковская область получит дополнительные средства на ремонт региональных дорог. Сообщил министр транспорта Максим Соколов на совещании с Президентом. Ситуацию с дорогами на местах он назвал тревожной и рассказал, что четыре субъекта получат из федерального бюджета два миллиарда рублей.

Совещание по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны проходило в Калининграде. На нём губернатор Андрей Турчак внёс предложения по развитию транспортной логистики округа.

Надежда Прыгина

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