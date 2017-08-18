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Спил деревьев на улице Свердлова даст возможность заменить кровлю стены Окольного города

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 16:08

Спил деревьев идёт сейчас на улице Свердлова в рамках её реконструкции. На одной её части от улицы Советской в сторону набережной его уже завершили. Сегодня деревья пилят на участке между улицей Советской и Октябрьским проспектом. С ходом работ познакомились члены выездного Наблюдательного Совета по туристическому кластеру.

Виктория Писукова

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